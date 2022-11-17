بجاية.. الدرك الوطني يحجز أكثر من 10 آلاف وحدة من الخمور بتزمالت

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية محلية الصنع مختلفة الأنواع والأحجام.

وتعود وقائع القضية، إثر تلقي مركز العمليات بمقر المجموعة لمكالمة هاتفية من طرف أحد المواطن عبر الرقم الأخضر 1055.

والتي مفادها وجود شاحنة ، تقوم بنقل كمية معتبرة من المشروبات الكحولية.وعلى إثرها تم تشكيل دورية وضع نقاط مراقبة وغلق جميع المنافذ والمسالك التي يمكن أن تسلكها الشاحنة السالفة الذكر .

لتسفر العملية على توقيفها والمقتادة من طرف شخص يبلغ من العمر 57 سنة ، ينحدر من ولاية غليزان ، يرافقه شخص يبلغ من العمر 26 سنة ينحدر من ولاية الطارف.

وبعد تفتيشهما وتفتيش الشاحنة التي كانت مموهة بالياجور المخصص لأعمال البناء ، تم العثور على كمية معتبرة من المشروبات الكحولية محلية الصنع مختلفة الأنواع والأشكال تقدر بــ10788 وحدة.

وعلى إثرها تم توقيف السائق ومرافقه وإقتيادهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

فيما تم إنجاز ملف في القضية وسيتم تقديم المعنيان أمام الجهات القضائية المختصة مع حجز البضاعة السالفة الذكر وتسليمها لمفتشية أملاك الدولة بأقبو مع توقيف الشاحنة الى غاية صدور أمر قضائي.