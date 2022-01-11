بجاية: الدرك الوطني يحجز أكثر من 138 ألف قارورة خمر بواد غير

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية بجاية من حجز 138432 قارورة من المشروبات الكحولية. من نوعين مختلفين باستيس نبيد أحمر نوع بونيطا أجنبية الصنع.

وتعود وقائع القضية إثر ورود معلومات إلى أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية. مفادها وجود كمية من المشروبات الكحولية مخزنة بمستودع متواجد بقرية إيباشرن بلدية واد غير. أين تم تشكيل دورية مشتركة مكوّنة من أفراد الدرك الوطني بواد غير. رفقة مصالح مديرية التجارة ببجاية والتنقل إلى المستودع.

كما تم بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية والحضور الدائم والمستمر لمالكه البالغ من العمر 40 سنة. ينحدر من بلدية بجاية. حجز 138432 قارورة من المشروبات الكحولية من نوعين مختلفين باستيس + نبيد أحمر نوع بونيطا أجنبية الصنع فرنسي + إسباني

كما تم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة. مع حجز إعتباري للبضاعة وتركها بالمستودع تحت حراسة مالكها إلى غاية الفصل فيها من طرف العدالة.

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