بجاية: الدرك الوطني يحجز أكثر من 138 ألف قارورة خمر بواد غير
تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية بجاية من حجز 138432 قارورة من المشروبات الكحولية. من نوعين مختلفين باستيس نبيد أحمر نوع بونيطا أجنبية الصنع.
وتعود وقائع القضية إثر ورود معلومات إلى أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية. مفادها وجود كمية من المشروبات الكحولية مخزنة بمستودع متواجد بقرية إيباشرن بلدية واد غير. أين تم تشكيل دورية مشتركة مكوّنة من أفراد الدرك الوطني بواد غير. رفقة مصالح مديرية التجارة ببجاية والتنقل إلى المستودع.
كما تم بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية والحضور الدائم والمستمر لمالكه البالغ من العمر 40 سنة. ينحدر من بلدية بجاية. حجز 138432 قارورة من المشروبات الكحولية من نوعين مختلفين باستيس + نبيد أحمر نوع بونيطا أجنبية الصنع فرنسي + إسباني
كما تم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة. مع حجز إعتباري للبضاعة وتركها بالمستودع تحت حراسة مالكها إلى غاية الفصل فيها من طرف العدالة.
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بجاية..شرطة أميزور تحجز 3761 وحدة من المشروبات الكحولية
أوقفت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، لأمن دائرة أميزور بأمن ولاية بجاية، شخصين عن تهمة حيازة وتخزين ونقل وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة.
وتعود حيثيات القضية الى معلومات وردت لنفس الفرقة بخصوص حيازة شخصين كمية معتبرة من المشروبات الكحولية. بالإضافة كذلك إلى أنه إستغل مسكنه مكانا لتخزينها ومحله المغلق الكائن مقره وسط المدينة لترويجها ليلا. وإستغلالا لهذه المعلومة تم فتح تحقيق في القضية.
وبناء على طلب إذن بالتفتيش صادر من الجهات القضائية المختصة تم التنقل إلى محل ومسكن المشتبه فيهما، لكن وبعد عملية التفتيش تم توقيفهما وحجز وضبط كمية من المشروبات الكحولية. كما تم ضبط داخل المحل التجاري 107 وحدة من مختلف الأنواع والعلامات، بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي يقدر بـأكثر من 54 ألف دينار.
وبتفتيش منزل أحد المشتبه تم ضبط وحجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية تقدر بي 3654 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام. والتي كانت مخزنة بأحد الغرف بالطابق الأرضي، وبعد إتمام الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما.
وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضدهما حكم بـ 06 أشهر حبس نافذ، وغرامة مالية قدرها 60000 دج مع مصادرة المحجوزات.