بجاية..الدرك الوطني يحجز أكثر من 17 قنطار  دجاج فاسد على متن 3 شاحنات

حجز أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية ز أزيد من 17 قنطار من الدجاج الفاسد غير صالح للإستهلاك البشري.

وتعود وقائع القضية إلى معلومات واردة لأفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية.

والتي تفيد بنقل كمية معتبرة من الدجاج على متن شاحنات غير مهيأة لذلك قادمة من مدينة القصر بإتجاه مدينة بجاية.

وعلى إثرها تم وضع نقاط مراقبة، حيث أسفرت العملية على توقيف ثلاث شاحنات نوع “كيا” منها واحدة فقط مخصصة للتبريد.

والمقتادة من طرف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و34 سنة ينحدرون من ولاية بجاية.

حيث عثر في الصندوق الخلفي للشاحنات على كمية معتبرة من الدجاج تقدر بـ 17 قنطار و 70 كغ.

وبعد التنسيق مع أعوان قمع الغش لمديرية التجارة وطبيب بيطري تابع للمصالح الفلاحية لولاية بجاية تبين بأن الدجاج فاسد وغير قابل للإستهلاك.

هذا وتم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع إتلاف السلع المحجوزة.