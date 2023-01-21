بجاية..الدرك الوطني يحجز أكثر من 4 قناطير  دجاج فاسد بثالة حمزة

حجز أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، أزيد من 4 قناطير من اللحوم البيضاء (دجاج مذبوح غير منزوع الأحشاء) غير قابل للإستهلاك البشري.

وتعود وقائع القضية إثر قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، بخدمة خارجية ببلدية تالة حمزة ولاية بجاية.

أين تم مشاهدة شاحنة نوع كيا مقتادة من طرف شخص يبلغ من العمر 46 سنة ينحدر من ولاية بجاية، غير مزودة بنظام التبريد.

ليتم توقيفها، وبعد تفتيشها تم العثور بالصندوق الخلفي على كمية معتبرة من الدجاج المذبوح غير منزوع الأحشاء والمقدرة بـ 4.5 قنطار مذبوح بطريقة غير شرعية مجهول المصدر.

ليتم توقيفه وإقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. تم إنجاز ملف في القضية وسيتم تقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة.