بجاية: الدرك الوطني يحجز أكثر من 8 ألاف وحدة من الخمور بفرعون عشية الإحتفال بالسنة الجديدة

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية.إثر معلومات واردة لأفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية مفادها قيام أحد الأشخاص ببيع المشروبات الكحولية بدون رخصة بأحد المستودعات المتواجدة بقرية إشكابن بلدية فرعون ولاية بجاية.

على إثر هذه المعلومة وبعد تنشيط عنصر الإستعلامات تم تحديد مكان المستودعات بالضبط والخاصة بشخص يبلغ من العمر 52 سنة وأخوه البالغ من العمر 46 سنة ينحدران من ولاية بجاية. وبعد إتخاذ جميع الإجراءات القانونية تم مداهمتهم.

حيث أسفرت العملية على حجز 8502 وحدة من المشروبات الكحولية محلية وأجنبية الصنع من مختلف الأنواع والأحجام. على إثرها تم توقيفهما وإقتيادهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. وتم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع تسليم المحجوزات إلى أملاك الدولة.