بجاية..الدرك الوطني يحجز سلاح ناري من الصنف الخامس بتيشي

حجزت عناصر فرقة البحث والتدخل (BRI)، بأمن بجاية جماعة إجرامية متكونة من أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و 32سنة.

والدين يروجون المؤثرات العقلية ببجاية، وتعود تفاصيل العملية بعد ورود معلومات عن محاولة جماعة إجرامية منظمة.

والتي قامت بإدخال كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من إحدى الولايات الجنوبية وترويجها بمدينة بجاية و ضواحيها.

وعلى إثرها تم تكثيف الأبحاث مع إعداد خطة محكمة والتي أفضت إلى تحديد هوية هذه الجماعة الإجرامية وتوقيف المشتبه فيهم.

وذلك على متن مركبة تجارية من نوع رونو ماستر على مستوى الطريق الوطني رقم 09 بمدينة درقينة.

وبعد التفتيش الدقيق للمركبة تم ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

حيث تقدر بـ 5760 قرص مهلوس من دواء “بريغابلين “على مهرب من دولة أجنبية.

كما تم حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ 46000 دج، و مبلغ آخر من العملة الأجنبية الأورو.

كما تم انجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية جناية حيازة المؤثرات العقلية بغرض الإتجار من قبل جماعة إجرامية منظمة.

وجنحة تهريب مواد صيدلانية، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حقهم أمر إيداع.

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