بجاية: الدرك الوطني يحجز 18760 قارورة خمر ببوجليل

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من حجز 18760 وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع والأحجام محلية وأجنبية الصنع.

وتعود وقائع القضية إلى قيام أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، بنقطة مراقبة بمنفذ الطريق السيار بالضبط بقرية أفتيس بلدية بوجليل ولاية بجاية.

أين لفت انتباههم شاحنة نوع سوناكوم قادمة من ولاية بجاية بإتجاه ولاية البويرة مقتادة من طرف شخص يبلغ من العمر 37 سنة، ينحدر من ولاية الوادي.

وعلى إثرها تم إيقاف مالكها وتفتيش الشاحنة تفتيشا أمنيا دقيقا، أين عثر على متنها على كمية معتبرة من المشروبات الكحولية تقدر بـ 18760 وحدة من المشروبات الكحولية مختلف الأنواع والأحجام محلية وأجنبية الصنع، مموهة بفضلات الحيوانات التي تستعمل في الفلاحة.

ليتم توقيف السائق واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.تم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع تسليم المحجوزات لمصالح الجمارك ببجاية.