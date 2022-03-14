بجاية: الدرك الوطني يحجز 2051 وحدة من الخمور بأوقاس

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من حجز 2051 وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع والأحجام. محلية وأجنبية الصنع.

تعود حيثيات القضية بناء على معلومات واردة لأفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية. مفادها وجود شخص يقوم ببيع المشروبات الكحولية بالمكان المسمى تورينو بلدية أوقاس ولاية بجاية. دون رخصة.

على إثر ذلك وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم النقل إلى عين المكان ليتم توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة. ينحدر من ولاية بجاية وحجز 2051 وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع والأحجام من صنع محلي وأجنبي.

ليتم توقيف المعني وإقتياده إلى مقر الفرقة من أجل مواصلة التحقيق. تم إنجاز ملف في القضية. وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع تسليم المحجوزات لمصالح أملاك الدولة.

طالع أيضا:

بجاية..الدرك الوطني يحجز أكثر من 1200 وحدة من الخمور