بجاية: الدرك الوطني يحجز 2051 وحدة من الخمور بأوقاس
تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من حجز 2051 وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع والأحجام. محلية وأجنبية الصنع.
تعود حيثيات القضية بناء على معلومات واردة لأفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية. مفادها وجود شخص يقوم ببيع المشروبات الكحولية بالمكان المسمى تورينو بلدية أوقاس ولاية بجاية. دون رخصة.
على إثر ذلك وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم النقل إلى عين المكان ليتم توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة. ينحدر من ولاية بجاية وحجز 2051 وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع والأحجام من صنع محلي وأجنبي.
ليتم توقيف المعني وإقتياده إلى مقر الفرقة من أجل مواصلة التحقيق. تم إنجاز ملف في القضية. وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع تسليم المحجوزات لمصالح أملاك الدولة.
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حجز أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية 1237 وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع والأحجام.
وذلك إثر قيام أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية بخدمة نقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 09.
أين قاموا بتوقيف شاحنة نوع هيونداي H100، على متنها شخصين يبلغان من العمر بين 34 و35 سنة ينحدران من ولاية ميلة.
وبعد تفتيش المركبة تم العثور بالصندوق الخلفي لها على كمية من المشروبات الكحولية محلية الصنع من مختلف الأنواع و لأحجام والمقدرة بـ1237 قارورة دون إمتلاك سائق الشاحنة لرخصة نقل المشروبات الكحولية و كذا السجل التجاري.
ليتم إقتيادهما لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق، فيما تم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع تسليم المحجوزات لمصالح أملاك الدولة.
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يواصل أعوان الرقابة و الممارسات التجارية لمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية بجاية سلسلة خرجاتهم الميدانية.
والتي تستهدف مراقبة وتفتيش لبعض المصانع التي تنتج المواد الإستهلاكية على غرار زيت المائدة الموجه للإستهلاك.
حيث عاين أعوان الرقابة بمعية عناصر الأمن سير عملية الإنتاج المواد الدسمة بمصنع “كوجيبي” المعروف بعلامة “لابيل” كما وقف المراقبون على عمليات توزيع الزيت الغذائي في إطار محاربة كل ظاهرة المضاربة وخلق الندرة.
الى ذلك إستهدفت خرجات أعوان الرقابة تجار الجملة و مساحات التخزين ثم الى التجار بالتجزئة وصولا الى المستهلك.
ويأتي هذا بعد تسجيل تذبذب في توزيع بعض المواد الإستهلاكية الأساسية لاسيما زيت للمائدة.
و تبين أن سببها رفض بعض التجار جلب زيت المائدة المدعم من وحداث ومصانع الإنتجار بحجة قلة هامش الربح.
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تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية.إثر معلومات واردة لأفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية مفادها قيام أحد الأشخاص ببيع المشروبات الكحولية بدون رخصة بأحد المستودعات المتواجدة بقرية إشكابن بلدية فرعون ولاية بجاية.
على إثر هذه المعلومة وبعد تنشيط عنصر الإستعلامات تم تحديد مكان المستودعات بالضبط والخاصة بشخص يبلغ من العمر 52 سنة. بالإضافة إلى ذلك، أخوه البالغ من العمر 46 سنة ينحدران من ولاية بجاية. وبعد إتخاذ جميع الإجراءات القانونية تم مداهمتهم.
كما أسفرت العملية على حجز 8502 وحدة من المشروبات الكحولية محلية وأجنبية الصنع من مختلف الأنواع والأحجام. على إثرها تم توقيفهما وإقتيادهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. وتم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع تسليم المحجوزات إلى أملاك الدولة.
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تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية محلية وأجنبية الصنع من مختلف الأنواع والأحجام.
تعود وقائع القضية إثر ورود معلومات إلى وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية مفادها نقل كمية معتبرة من المشروبات الكحولية. بدون رخصة على متن شاحنة قادمة من مدينة أقبو . على إثر هاته المعلومة تم وضع تشكيل أمني و نقاط مراقبة. على جميع المنافذ والمسالك المحتمل أن تسلكها الشاحنة.
كما أسفرت العملية على توقيفها والتي كانت مقتادة من طرف شخص يبلغ من العمر 20 سنة ، ينحدر من ولاية بجاية. بعد تفتيشها تم العثور على كمية معتبرة من المشروبات الكحولية محلية وأجنبية الصنع من مختلف الأنواع والأحجام تقدر بــــ19340 وحدة.
ليتم توقيف السائق ومرافقه وإقتيادهما الى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. تم إنجاز ملف في القضية وسيتم تقديم الإطراف أمام الجهات القضائية المختصة مع تسليم المحجوزات إلى مصالح الجمارك.