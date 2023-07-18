بجاية.. الدرك الوطني يحجز 491 قرص “بريغابالين” و يوقف 3 أشخاص

حجز أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، 491 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ، كما تم توقيف 3 أشخاص في قضيتين منفصلتين.

وتعود وقائع القضية الأولى الى معلومات مؤكدة وردت إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، مفادها وجود سيارة نوع بيجو 306 رمادية اللّون، على متنها شخصين قادمين من مدينة سطيف إلى مدينة بجاية من أجل عرض كمية من المؤثرات العقلية وترويجها.

على الفور تم تشكيل دورية و وضع نقاط مراقبة لمحاور الطرقات المحتمل مرور السيارة منها ليتم توقيفها على مستوى قرية تالة وريان بلدية بجاية على حافة الطريق الوطني رقم 24 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو.

وبعد تفتيشها تفتيشاً دقيقاً تم العثور على كمية من الأقراص المهلوسة داخل الباب الخلفي الأيمن مخبأة بإحكام على شكل رزم ملفوفة بغطاء بلاستيكي شفاف مقدرة بـ 477 قرص من نوع بريغباليين 300 ملغ.

مع مبلغ مالي على الفور تم توقيف السائق ومرافقه البالغان من العمر 23 و24 والمنحدران من ولاية سطيف، وإقتيادهما لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

فيما تعود وقائع القضية الثانية إثر قيام أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بخراطة بخدمة مداهمات لأوكار الجريمة والمناطق المشبوهة عبر الإقليم.

وأثناء تواجدهم بالطريق الإجتنابي ببلدية ملبو ولاية بجاية لفت انتباههم شخص نائم على حافة الطريق أين تم التقدم منه وبعد التأكد من هويته تبين أنه يبلغ من العمر 30 سنة وينحدر من ولاية ميلة عامل يومي بورشات البناء.

وعند تفتيشه تفتيشا أمنيا دقيقا تم العثور بحوزته على 14 كبسولة بريغابالين 300 ملغ مخبأة داخل الجيب الأيمن لسروال الجينز الذي كان يرتديه تحت عباءة على إثرها تم توقيف المعني وإقتياده إلى مقر الفرقة من أجل مواصلة التحقيق.

ليتم إنجاز ملف في القضيتين وسيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور الإنتهاء من التحقيق.