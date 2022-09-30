بجاية.. الدرك الوطني يحجز 5543 وحدة من الخمور بثالة حمزة

حجز أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، 5543 وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع والأحجام محلية الصنع.

وتعود وقائع القضية إثر معلومات واردة لأفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، مفادها قيام أحد الأشخاص ببيع المشروبات الكحولية دون رخصة ببلدية تالة حمزة ولاية بجاية.

وعلى الفور تم تشکیل دورية والتنقل إلى عين المكان، أين تم معاينة محل لبيع المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع و الأحجام ملك لشخص يبلغ من العمر 63 سنة ينحدر من ولاية بجاية.

وبعد الإستفسار معه عن الرخصة والوثائق التي تسمح له بممارسة هذا النشاط، أوضح أنه يقوم ببيع المشروبات الكحولية إلا أنه لا يملك أي رخصة تسمح له بممارسة هذا النشاط.

ليتم حجز 5543 وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع و الأحجام محلية الصنع.تم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع إتلاف المشروبات الكحولية المحجوزة.