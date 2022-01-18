بجاية: الدرك يحجز 6 قناطير من الشمة مغشوشة

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من حجز 6 قناطير من مسحوق مادة الشمة المقلدة المغشوشة.

وتعود وقائع القضية إلى قيام أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، بخدمة خارجية قاموا بتوقيف مركبة نفعية نوع رونو ماستار ، بعد تفتيشها تم العثور بالصندوق الخلفي على 20 كيسا به مسحوق مادة الشمة المقلدة المغشوشة سعة كل كيس 30 كلغ بوزن إجمالي 6 قناطير على إثرها تم توقيف السائق وإقتياده إلى مقر الوحدة لمواصلة التحقيق.

ليتم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة، مع تسليم المحجوزات إلى مصالح أملاك الدولة.