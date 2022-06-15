بجاية..الدرك الوطني يسترجع سيارة محل بحث ببلدية تالة حمزة

استرجع أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية سيارة، كما تم ايقاف شخصمحل بحث بلدية تالة حمزة.

وتعود حيثيات القضية أثناء تقدم إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، شخص يبلغ من العمر 36 سنة، ينحدر من ولاية المسيلة، لتقديم شكوى بخصوص خيانة الأمانة لسيارته نوع داسيا لوقان ضد شخص يبلغ من العمر 44 سنة ينحدر من ولاية تيزي وزو.

وعلى إثر ذلك وبعد تكثيف عنصر الإستعلامات تم التوصل إلى مكان تواجد السيارة داخل ورشة تصليح السيارات.

ليتم تشكيل دورية و وضع خطة محكمة من أجل توقيف المعني تم التنقل إلى عين المكان وتطويق المنطقة وإتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة ومداهمة المكان.

ليرصد المشتبه فيه مع السيارة نوع داسيا لوقان، بالمكان المسمى أبوداو بلدية تالة حمزة ولاية بجاية، أين تم توقيفه وإقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

كما تم إنجاز ملف في القضية مع إرساله إلى للسلطات المختصة