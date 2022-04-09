بجاية: الدرك الوطني يسترجع شاحنة مسروقة من الجزائر العاصمة

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من إسترجاع شاحنة مسروقة من نوع هيونداي HD72، ببلدية أقبو ولاية بجاية.

تعود وقائع القضية، إثر تلقي مركز العمليات بمقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية مكالمة هاتفية من طرف خفير مركز العمليات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر. مفادها سرقة شاحنة نوع هيونداي hd72، (مهيأة لنقل القمامة) ملك لشخص يبلغ من العمر 37 سنة. ينحدر من ولاية بـالجزائر، الشاحنة سرقت من مكان توقفها بحي عين المالحة ( الجزائر).

بعد تكثيف التحريات ومباشرة تفعيل مخطط السرقة بإعلام جميع الوحدات التابعة للمجموعة. أين تم العثور عليها مهجورة بالطريق الوطني رقم 26 الرابط بين ولايتي بجاية و البويرة، بالضبط بمحاذاة مسجد الكائن بقرية العقيد عميروش بلدية أقبو.

أين تم الإستعانة بخلية الشرطة التقنية من أجل معاينة الشاحنة ورفع البصمات و تم إنجاز ملف في القضية. وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع تسليم الشاحنة.

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