بجاية: الدرك الوطني يسترجع شاحنة مسروقة من الجزائر العاصمة
تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من إسترجاع شاحنة مسروقة من نوع هيونداي HD72، ببلدية أقبو ولاية بجاية.
تعود وقائع القضية، إثر تلقي مركز العمليات بمقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية مكالمة هاتفية من طرف خفير مركز العمليات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر. مفادها سرقة شاحنة نوع هيونداي hd72، (مهيأة لنقل القمامة) ملك لشخص يبلغ من العمر 37 سنة. ينحدر من ولاية بـالجزائر، الشاحنة سرقت من مكان توقفها بحي عين المالحة ( الجزائر).
بعد تكثيف التحريات ومباشرة تفعيل مخطط السرقة بإعلام جميع الوحدات التابعة للمجموعة. أين تم العثور عليها مهجورة بالطريق الوطني رقم 26 الرابط بين ولايتي بجاية و البويرة، بالضبط بمحاذاة مسجد الكائن بقرية العقيد عميروش بلدية أقبو.
أين تم الإستعانة بخلية الشرطة التقنية من أجل معاينة الشاحنة ورفع البصمات و تم إنجاز ملف في القضية. وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع تسليم الشاحنة.
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تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالحجار ولاية عنابة نهاية الأسبوع الفارط. من تفكيك جمعية أشرار تمتهن السرقة.
كما تم إستحضار مركبة راح ضحيتها شخص يبلغ من العمر 40 سنة، وتوقيف ثلاثة أشخاص. تتراوح أعمارهم ما بين 27 و39 سنة.
العملية جاءت إثر تقدم بلاغ تقدم به أحد المواطنين للتبليغ عن سرقة مبلغ مالي بالطريق الوطني رقم 120.
حيث قام شخصان بالاعتداء على صاحب شاحنة، بالقرب من مدخل قرية الحريشة بلدية الحجار. مستغلين تخفيض السرعة من طرف السائق.
وقد تم تهديد السائق باستعمال السلاح الابيض، وألزمه بالتوقف ليلتحق به زميله. أين تم الاستلاء على 230 مليون سنتيم، ولاذا بالفرار.
وقد تم تنشيط عنصر الاستعلام والبحث، ليتم تحديد هوية ومكان المشبته فيهما وتوقيفهما. واسترجاع 130 مليون سنتيم.
واستكمالا لمجريات التحقيق تم التوصل الى المشتبه الثالث الذي اعترف بأن المبلغ المالي المتبقي بحوزته مخبأ ببيته. أين تم استرجاع 61 مليون سنتيم.
وقامت مصالح الدرك بتسليم المبلغ المسترجع إلى صاحبه.وتقديم الموقوفين امام الجهات القضائية المختصة اقليميا.
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