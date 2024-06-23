بجاية: الدرك الوطني يعثر على حقيبة يد رجالية بها مبلغ مالي

أفاد إعلان صادر عن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لبجاية عن العثور على حقيبة يد رجالية بداخلها مبلغ مالي ذلك أثناء قيام أفراد السرية الاقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني ببجاية بخدمة على مستوى الطريق الوطني رقم 43 أين تم العثور على حقيبة يد رجالية بها مبلغ مالي.

وتدعو قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لبجاية صاحب هذه الاخيرة الاتصال بمصالح الدرك الوطني ببجاية للاستفسار. ويبقى أفراد الدرك الوطني دائما معكم لضمان أمنكم وممتلكاتكم.