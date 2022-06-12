بجاية..الدرك الوطني يوقف شخصا مشتبه في إشعال حريق بواد غير

أوقفت عناصر الدرك الوطني لولاية بجاية، شخصا يشتبه به أنه وراء إشعال نار متسببا في حريق شب على مساحة 100 متر بمحيط مساحة بها خلايا النحل تقدر بي 28 خلية بمساحة خضراء بضواحي بإقليم بلدية غابة واد غير على بعد حوالي 10 كلم عن عاصمة الولاية بجاية.

اين تم حجز 3 دلاء كانت معبئة بمادة المازوت يشتبه أنها استخدمها الفاعل لإضرام النار وإلحاق أضرار كبيرة في عين المكان.

كما عاينت فرقة البحث و التحري للدرك الوطني الواح خشبية مفحمة على طول الشريط الذي شب به الحريق.

هذا وتمكن عناصر الحماية المدنية رفقة افراد الدرك الوطني من إخماد الحريق والسيطرة عليه حال دون وقوع خسائر كبيرة وفي ظرف وجيز من ليلة الخميس الى الجمعة من نهاية هذا الأسبوع.