بجاية: الدرك يحبط محاولة إدخال 12 ألف قرص مهلوس على متن حافلة نقل المسافرين بتسكريوت

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 7 أشخاص تقوم بالمتاجرة بالأقراص المهلوسة بريغابالين 300 ملغ عن طريق نقلها من الولايات الجنوبية الحدودية بإتجاه ولاية بجاية بإستعمال وسائل نقل المسافرين.

تعود وقائع القضيةإثر معلومات واردة لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بخراطة، مفادها محاولة قيام شبكة إجرامية بتمرير كمية من الأقراص المهلوسة نوع بريغابالين، على متن حافلة نقل مسافرين قادمة من إحدى ولايات الجنوب الحدودية والمتجهة نحو ولاية بجاية.

على إثر ذلك تم وضع نقاط مراقبة، ليتم توقيف حافلة نوع هيغر على مستوى السد الثابت بتاسكريوت وبعد القيام بمراقبة وثائقها الإدارية وتفتيش دقيق للركاب وأمتعتهم، تم العثور على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة والمقدرة بـ 12500 كبسولة موزعة على حقيبتين بالصندوق الخاص بأمتعة المسافرين.

حيث كانت الكمية الأولى مخبأة بداخل حقيبة أمتعة سوداء اللّون بكمية تقدر بـ 8678 كبسولة نوع بريغابالين والثانية كانت مخبأة بحقيبة الظهر بها 3822 كبسولة نوع بريغابالين أجنبية الصنع، على إثر ذلك تم توقيف الحافلة وإقتياد جميع من كان على متنها نحو مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بخراطة لمواصلة التحقيق معهم. من خلال التحقيق المفتوح من طرف أفراد الفرقة وحنكة ويقظة أفراد الدركيين مع أخذ تصريحات المسافرين على متن الحافلة، عن صاحب الحقائب التي وجدت بها كمية الأقراص المهلوسة، تم التواصل إلى المشتبه فيهم ويتعلق الأمر بـ 7 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 19 و38 سنة ينحدرون من مختلف ولايات الوطن؛ تم إنجاز ملف قضائي في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خراطة.