بجاية: الدرك يحجز أزيد من قنطار لحوم حمراء فاسدة

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية بجاية من حجز كمية من اللحوم الحمراء “لحم بقري” غير صالحة للإستهلاك البشري.

وتعود وقائع القضية إثر قيام أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بتازمالت، بدورية ووضع نقاط مراقبة لفت إنتباههم شاحنة نوع نيسان مقتادة من طرف شخص يبلغ من العمر 42 سنة. ينحدر من ولاية بجاية. وبعد توقيف الشاحنة ومراقبة الوثائق الإدارية وتفتيشها تم العثور بالصندوق الخلفي على لحوم حمراء (لحم بقري ) تقدر بـ 112 كلغ. دون وسومات تجارية.

وبعد الإستفسار مع السائق عن الوثائق التي تسمح له بممارسة هذا النشاط، أكد أنه لايحوز على أية وثيقة. حيث تبين بالتنسيق مع أعوان قمع الغش لمديرية التجارة والطبيب البيطري التابع للمصالح الفلاحية لولاية بجاية بأن اللحوم فاسدة وغير قابلة للإستهلاك البشري. ليتم إنجاز ملف قضائي وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع إتلاف السلع المحجوزة.