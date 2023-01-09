بجاية: الدرك يحجز أزيد من 12 قنطارا من الدجاج بمذبح سري ببوخليفة

تمكّن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية بجاية من حجز كمية من اللّحوم البيضاء “دجاج غير مذبوح”، بمذبح غير شرعي ببلدية بوخليفة ولاية بجاية.

تعود وقائع القضية إلى معلومات واردة إلى أفراد فرقة الأمن والتحري بأوقاس. مفادها وجود مذبح غير شرعي للدواجن متواجد بقرية التجمع السكاني رقم 10 بلدية بوخليفة ولاية بجاية. كما تم على إثر ذلك تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان. بالوصول تم معاينة وجود مذبح غير شرعي للدواجن و تواجد شخصان تتراوح أعمارهم مابين 24 سنة و31 سنة الأول ينحدر من دولة النيجر والثاني ينحدر من ولاية بجاية هو مالك المذبح.

وبعد الإستفسار معه عن الوثائق التي تسمح له بممارسة هذا النشاط. أكد أنه لا يحوز على أية رخصة. كما تم العثور على كمية معتبرة من الدجاج غير المذبوح والمقدرة بأزيد من 12 قنطار موضوعة داخل صناديق. وأدوات ومعدات تستعمل في عملية الذبح بالتنسيق مع مديرية التجارة لولاية بجاية والطبيب البيطري التابع لمديرية الفلاحة لولاية بجاية.

كما تم ذبح الدجاج بمذبح شرعي وتسليمه للمؤسسة الإستشفائية بأوقاس. ليتم توقيف صاحب المذبح رفقة الشخص من دولة النيجر وإقتيادهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. وتم إنجاز ملف في القضية وسيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة.

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