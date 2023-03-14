بجاية: الدرك يحجز أزيد من 18 قنطار من أوراق التبغ بذراع القايد

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية بجاية. من حجز كمية معتبرة من مادة التبغ (أوراق التبغ ) ببلدية ذراع القايد.

تعود وقائع القضية الأولى إثر قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بذراع القايد ببجاية ، بخدمة خارجية وبتواجدهم بقرية أولاد فاضل تم توقيف ثلاث مركبات مقتادة من طرف ثلاث أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 31 و46 سنة ، ينحدرون من ولاية سطيف.

كما تم بعد تفتيشهم تم العثور بالصندوق الخلفي للمركبات على كمية معتبرة من مادة التبغ (أوراق التبغ) بوزن إجمالي يقدر (1500) كلغ. على إثر ذلك تم توقيفهم وإقتيادهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

أما القضية الثانية فتعود وقائعها إلى قيام أفراد ذات الفرقة، بخدمة خارجية وبتواجدهم بقرية مرج مومن تم توقيف مركبة مقتادة من طرف شخص يبلغ من العمر 37 سنة ، ينحدر من ولاية سطيف. بعد تفتيشها تم العثور بالصندوق الخلفي على كمية من مادة التبغ (أوراق التبغ) بوزن إجمالي يقدر (345) كلغ . على إثر ذلك تم توقيف السائق وإقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. ليتم إنجاز ملفين في القضيتين وإرسالهما إلى الجهات القضائية المختصة. مع تسليم السلعة المحجوزة إلى المصالح المختصة.