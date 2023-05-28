بجاية.. الدرك يحجز أزيد من 19 قنطارا من السمك بملبو وواد غير

حجز أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من حجز كمية معتبر السمك غير الخاضع لشروط التبريد والنظافة ببلدية ملبو.

وجاءت العملية على إثر قيام أفراد فصيلة امن الطرقات بمالبو بنقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 43 الرابط بين ولايتي بجاية وجيجل.

ليتم توقيف مركبة نوع طويوطا هيلكس مقتادة من طرف شخص يبلغ من العمر 41 سنة ينحدر من ولاية جيجل.

وبعد مراقبة الوثائق الإدارية للمركبة تم العثور بالصندوق الخلفي على كمية من السمك سعة الصندوق تقدر بأزيد من 1800 كغ.

وبعد طلب شهادة صحية للمنتوج الحيواني من المعني، أكد هذا الأخير بأنه لا يحوز على أية وثيقة بالإضافة إلى عدم حيازته على السجل التجاري.

وعدم احترامه لشروط التبريد والنظافة ( عدم إمتلاك المبرد) اين تم توقيفه واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

كما تم تسخير الطبيبة البيطرية لدى بلدية ملبو من أجل معاينة البضاعة المتمثلة في السمك التي أكدت أن السلعة جديدة وصالحة للإستهلاك.

بالإضافة الى ذلك تم إنجاز ملف في القضية و إرساله إلى السلطات القضائية المختصة مع تسليم البضاعة المحجوزة. إلى للمؤسسة الإستشفائية لسوق الإثنين.

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وفي نفس السياق تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من حجز كمية معتبر السمك غير صالح للإستهلاك البشري ببلدية واد غير.

وذلك إثر معلومات واردة لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد غير مفادها حيازة أحد الأشخاص لكمية من السمك. دون إحترام شروط النظافة.

نتيجة لذلك تم التنقل إى عين المكان. وعند الوصول تم معاينة شاحنة صغيرة نوع هيونداي مقتادة من طرف شخص يبلغ من العمر 48 سنة ينحدر من ولاية بجاية.

وبعد مراقبة الوثائق الإدارية للمركبة وتفتيشها تم العثور بالصندوق الخلفي على كمية من السمك تقدر بـ 100 كلغ.

وبعد طلب شهادة صحية للمنتوج الحيواني من المعني أكد بأنه لا يحوز على أية وثيقة بالإضافة إلى عدم حيازته على السجل التجاري.

وعدم احترامه لشروط التبريد والنظافة ( عدم إمتلاك المبرد).

وعلى إثر ذلك تم توقيفه واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق، كما تم تسخير الطبيب البيطري لدى بلدية واد غير. من أجل معاينة البضاعة المتمثلة في السمك الذي أكد أن السلعة غير صالحة للإستهلاك البشري.

ليتم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى السلطات القضائية المختصة مع إتلاف البضاعة المحجوزة.

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