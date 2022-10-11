بجاية: الدرك يحجز أزيد من 20 قنطار من الدجاج الفاسد بمذبح سري في بوخليفة

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية بتاريخ 10/10/2022، من إكتشاف مذبح غير شرعي للدجاج ببلدية بوخليفة ولاية بجاية.

تعود وقائع القضية إثر ورود معلومات إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيشي مفادها وجود مذبح غير شرعي بقرية موزايا بلدية بوخليفة ولاية بجاية. على إثرها تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان. أين شاهدوا أضواء صادرة من أحد المستودعات. وعند الإقتراب منه ومعاينته وجدوا 4 أشخاص. يقومون بتنظيف الدواجن وسط الأوساخ دون مراعاة لشروط النظافة داخل المستودع.

كما تم العثور على كمية من اللّحوم البيضاء (دجاج مذبوح) وسط حوض مائي كبير موجهة للبيع قدر وزنه الإجمالي بـ: 20 قنطار 08 كلغ. على الفور تم إقتيادهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

بعد مباشرة التحقيق مع صاحب المستودع البالغ من العمر 28 سنة. والذي ينحدر من ولاية بجاية أوضح بأن الدجاج ملك له يقوم بشرائه من عند مربي الدواجن ويقوم بذبحه بطريقة غير شرعية ثم بيعه وتوزيعه على مختلف القصابات ببجاية. على إثر ذلك تم رفع ضده الجنح التالية الذبح الغير الشرعي في مذبح غير معتمد من طرف المصالح الولائية البيطرية. ممارسة نشاط تجاري قار دون التسجيل في السجل التجاري عرض لحوم للبيع دون دمغ. عدم إحترام شروط النظافة و النظافة الصحية.

وتم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع إتلاف السلعة المحجوزة.