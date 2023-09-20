بجاية: الدرك يحجز أكثر من قنطارين من أحشاء وبقايا البقر فاسدة بتازمالت

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من حجز 255 كلغ من أحشاء وبقايا البقر على متن سيارة نفعية ببلدية تازمالت.

تعود حيثيات القضية، إلى قيام أفراد فرقة الأمن والتحري بتازمالت بدورية عبر الإقليم، تم توقيف مركبة نوع طويوطا هيليكس، مقتادة من طرف شخص يبلغ من العمر 58 سنة، ينحدر من ولاية بجاية.

وبعد مراقبة الوثائق وتفتيش المركبة تم العثور بالصندوق الخلفي على 154 كغ من أحشاء البقر، 40 كلغ أرجل بقر، 3 رؤوس بقر بوزن 61 كلغ، قُدر وزنها الإجمالي بــ 255 كغ، غير صالحة للإستهلاك البشري، تعود ملكيتها لمرافقه البالغ من العمر 37 سنة والذي ينحدر من ولاية بجاية أيضا، بالتنسيق مع الطبيب البيطري لدى المصالح الفلاحية أكد أنها غير صالحة للإستهلاك البشري.

ليتم توقيف سائق المركبة ومرافقه وإقتيادهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. تم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع إتلاف السلع المحجوزة.