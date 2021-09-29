بجاية: الدرك يحجز أكثر من 11 ألف قارورة خمر

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية بجاية من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية. محلية وأجنبية الصنع من مختلف الأنواع والأحجام.

وتمت العملية إثر معلومات واردة إلى وحدات المجموعة، مفادها تمرير كمية معتبرة من المشروبات الكحولية على متن شاحنة قادمة من مدينة أوقاس ومتوجهة إلى مدينة بجاية. على إثرها تم وضع تشكيل أمني ثابت ومتحرك مع غلق جميع المنافذ المحتمل إن تسلكها الشاحنة، ليتم توقيفها.

وبعد تفتيش الشاحنة تم العثور على 11124 وحدة من المشروبات الكحولية محلية وأجنبية الصنع من مختلف الأنواع والأحجام. ليتم على إثرها توقيف السائق ومرافقه وإقتيادهما إلى مقر الفرقة من أجل مواصلة التحقيق. و تم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع تسليم البضاعة إلى مصالح أملاك الدولة.

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