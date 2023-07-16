بجاية: الدرك يحجز أكثر من 40 قنطار من الفحم في بوخليفة

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من حجز 40 قنطار و 12 كلغ من مادة الفحم ببلدية بوخليفة ولاية بجاية.

تعود وقائع القضية إثر معلومات مؤكدة وردت إلى أفراد فرقة الأمن والتحري بأوقاس. مفادها قيام أحد الأشخاص بنقل كمية من الفحم على متن شاحنة نوع JAC. على إثر ذلك تم وضع نقاط مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 09 الرابط بين ولايتي بجاية وسطيف. ليتم توقيفها على مستوى قرية جبيرة بلدية بوخليفة. التي كانت مقتادة من طرف شخص يبلغ من العمر 35 سنة ينحدر من ولاية بجاية.

بعد تفتيش السيارة تم العثور بالصندوق الخلفي على 40 قنطار و12 كلغ من مادة الفحم. وبعد طلب الرخصة صرح أنه لا يحوز على أي وثيقة على اثر ذلك تم توقيف السائق وإقتياده لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق وبعد سماعه أكد أنه قام بقطع الأشجار الدردار والتوت الميتة وبقاياه ببستان شخص يبلغ من العمر 70 سنة الساكن ببلدية بوخليفة وقام بصنع مفحمة وصنع الفحم و بالتنسيق مع مصالح الغابات لدائرة تيشي تم التنقل إلى عين المكان تم معاينة وردم المفحمة. تم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع تسليم البضاعة المحجوزة لمصلحة أملاك الدولة بخراطة.