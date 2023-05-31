بجاية: الدرك يحجز كمية معتبرة من غسول GAR GAROL منتهي الصلاحية بأميزور

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من حجز 2115 وحدة من غسول الفم نوع GAR GAROL منتهي الصلاحية ببلدية أميزور ولاية بجاية.

تعود وقائع القضية أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأميزور بخدمة خارجية و بتواجدهم بقرية سبت أقديم بلدية أميزور ولاية بجاية.

تم توقيف مركبة نوع رونو ماستر تحميل ترقيم ولاية بجاية، مقتادة من طرف شخص يبلغ من العمر 38 سنة، يرافقه شخص يبلغ من العمر 33 سنة ينحدران من ولاية بجاية.

بعد تفتيشها المركبة السالفة الذكر تم العثور بالصندوق الخلفي على(101) علبة من غاسول الفم نوع GAR GAROL بمجموعة (2115) وحد.

وبعد طلب الوثائق والرخص اللازمة لممارسة هذا النشاط، لم يقدم أية وثيقة ، على إثر ذلك تم توقيف السائق ومرافقه وإقتيادهما الى مقر الفرقة لمواصلة.