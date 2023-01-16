بجاية: الدرك يحجز 13 قنطارا من الدجاج الفاسد بواد غير

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية. من حجز كميات معتبرة من اللّحوم البيضاء “دجاج مذبوح غير منزوع الأحشاء”، ببلدية واد غير ولاية بجاية.

تعود وقائع القضية إثر قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد غير بدورية بالإقليم وأثناء تواجدهم بقرية ايباشيرن بلدية واد غير. قاموا بتوقيف سيارة نوع طويوطا هيليكس مقتادة من طرف شخص يبلغ من العمر 33 سنة ينحدر من ولاية بجاية. بعد مراقبتهم لوثائق السيارة وتفتيشها، تم العثور بالصندوق الخلفي على (13)قنطار من الدجاج مذبوع غير منزوع الاحشاء.

كما تم بعد التنسيق مع مصالح مديرية التجارة وطبيب بيطري التابع لمكتب النظافة والبيئة لبلدية واد غير تم معاينة هذه اللحوم. حيث أكدوا أنها غير صالحة للإستهلاك. ليتم إقتياد السائق والمركبة إلى مقر الفرقة لإستكمال التحقيق تم إنجاز ملف في القضية. و إرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع إتلاف البضاعة السالفة الذكر.