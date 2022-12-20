بجاية: الدرك يحجز 17 قنطارا من “الدجاج” الفاسد

تمكّن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية بجاية من حجز كمية من اللّحوم البيضاء “دجاج مذبوح”. بمذبح غير شرعي ببلدية تالة حمزة.

تعود وقائع القضية إثر معلومات واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، مفادها وجود مذبح غير شرعي للدواجن متواجد بقرية آيت مبارك بلدية تالة حمزة. على اثر ذلك تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان. أين تم العثور على المذبح غير الشرعي للدواجن وهو ملك لشخص يبلغ من العمر 44 سنة، ينحدر من ولاية بجاية. حيث يقوم بذبح الدجاج بطريقة غير شرعية قصد بيعه بالأسواق.

كما تمكنت ذات المصالح من العثور على كمية معتبرة من الدجاج المذبوح غير منزوع الأحشاء تقدر بـ17 قنطار. موضوعة داخل صهاريج معبئة بالماء. وبعد التنسيق مع مفتشية قمع الغش ببجاية والطبيب البيطري التابع لمديرية الفلاحة لولاية بجاية، أكدوا أن الدجاج غير صالح للإستهلاك البشري.

كما قامت مصالح الدرك بالإستفسار مع صاحب المذبح عن الوثائق التي تسمح له بممارسة هذا النشاط. حيث أكد انه لا يحوز على أية رخصة، ليتم إقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. بالإضافة إلى ذلك تم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع إتلاف السلع المحجوزة رفقة مفتشية قمع الغش ببجاية والطبيب البيطري التابع لمديرية الفلاحة بالولاية.

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