بجاية: الدرك يحجز 320 قنطارا من الزيتون والفلفل غير صالح

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من وضع حد لنشاط مستودع غير مرخص لصناعة وتعليب مادتي الزيتون والفلفل الحار المخلل. بطريقة غير شرعية وغير محترم لأدنى شروط النظافة. ويحجز أزيد من (260) قنطار من مادتي الزيتون والفلفل الحار المخلل ببلدية أميزور ولاية بجاية.

تعود وقائع القضية، إثر قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأميزور بدورية عبر إقليم البلدية ببجاية. بالضبط بقرية تاسلنت بلدية أميزور ولاية بجاية. أين لفت إنتباههم وجود نشاط بمستودع كان يستعمل سابقا لتربية الدواجن. بعد تفقد المستودع الذي هو ملك لشخص يبلغ من العمر 28 سنة ينحدر من ولاية بجاية. وجد بداخله شخصان يقومان بتعليب مادتي الزيتون والفلفل الحار المخلل وتوضيبهما داخل علب كارتونية. ودلاء بلاستيكية من الحجم الكبير.

كما تم على الفور التنسيق مع ممثل التجارة ببلدية أميزور، الذي أكد أن المستودع غير مهيأ لممارسة هذا النوع من النشاط. وأن جميع المواد الموجودة بالمستودع والتي هي موجهة للإستهلاك البشري غير صالحة. بسبب ظروف تغليفها وحفظها وكذا المواد المضافة إليها مجهولة الهوية ويستوجب إتلافها. بالإضافة كذلك إلى الإنعدام التام لشروط النظافة. والوسائل المستعملة في التعليب متسخة وآلات بها صدأ.

كما تم على الفور توقيف مالك المستودع وإقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. ليتم إنجاز ملف في القضية. وسيتم تقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة ببجاية مع إتلاف البضاعة المحجوزة. وحجز جميع الآلات الموجودة داخل المستودع.

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