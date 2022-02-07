بجاية: الدرك يحجز 4 أسلحة صيد بحري من الصنف السادس بدون رخصة

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من حجز 4 أسلحة صيد بحري من الصنف السادس. بدون رخصة ببلدية بجاية.

إثر معلومات واردة إلى أفراد الفصيلة الأولى للأمن والتدخل بأوقاس، مفادها وجود أشخاص. على متن مركبة نوع رونو كونقو، يحوزون على أسلحة صيد مائية بدون رخصة.

على إثرها تم وضع نقطة مراقبة من طرف عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية. رفقة أفراد فصيلة الأولى للأمن والتدخل بأوقاس، على مستوى قرية إغيل البرج بلدية بجاية ولاية بجاية.

ليتم توقيف المركبة المعنية بالأمر والتي كان على متنها 4 أشخاص، يبلغون من العمر 30 إلى 37 سنة، ينحدرون من ولاية بجاية.

وبعد تفتيش المركبة تفتيشاً دقيقاً، تم العثور بداخل الصندوق الخلفي للمركبة على 4 بنادق صيد تحت مائي من الصنف السادس بدون أرقام.

وبعد طلب رخص حمل السلاح التي تسمح لهم بحيازة وحمل هذه الأسلحة ولمن تعود ملكيتها. صرحوا بأنهم لا يحوزون على أية وثيقة، عند الإستفسار معهم عن وجهتهم. أكدوا بأنهم عائدون من عملية صيد الأسماك بالمكان المسمى عش الباز بقرية بوليماط بلدية بجاية. ليتم توقيفهم وإقتيادهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

وقد تم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة.

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