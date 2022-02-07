بجاية: الدرك يحجز 4 أسلحة صيد بحري من الصنف السادس بدون رخصة
تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من حجز 4 أسلحة صيد بحري من الصنف السادس. بدون رخصة ببلدية بجاية.
إثر معلومات واردة إلى أفراد الفصيلة الأولى للأمن والتدخل بأوقاس، مفادها وجود أشخاص. على متن مركبة نوع رونو كونقو، يحوزون على أسلحة صيد مائية بدون رخصة.
على إثرها تم وضع نقطة مراقبة من طرف عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية. رفقة أفراد فصيلة الأولى للأمن والتدخل بأوقاس، على مستوى قرية إغيل البرج بلدية بجاية ولاية بجاية.
ليتم توقيف المركبة المعنية بالأمر والتي كان على متنها 4 أشخاص، يبلغون من العمر 30 إلى 37 سنة، ينحدرون من ولاية بجاية.
وبعد تفتيش المركبة تفتيشاً دقيقاً، تم العثور بداخل الصندوق الخلفي للمركبة على 4 بنادق صيد تحت مائي من الصنف السادس بدون أرقام.
وبعد طلب رخص حمل السلاح التي تسمح لهم بحيازة وحمل هذه الأسلحة ولمن تعود ملكيتها. صرحوا بأنهم لا يحوزون على أية وثيقة، عند الإستفسار معهم عن وجهتهم. أكدوا بأنهم عائدون من عملية صيد الأسماك بالمكان المسمى عش الباز بقرية بوليماط بلدية بجاية. ليتم توقيفهم وإقتيادهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.
وقد تم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة.
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تمكنت مصالح أمن دائرة المقرن من إلقاء القبض على مجرمين داخل مركبة من نوع أكسنت كان على متنها كمية ضخمة من الحبوب المهلوسة الخطيرة. تصل .2902 قرص مهلوس من نوع بريقابالين. و29 قرص مخدر صلب من نوع اكستازي و 340 غ من الكيف المعالج،
هذا بالإضافة الى حجز 470 قارورة مشروبات كحولية من مختلف الأنواع والأحجام.
كما حجزت مصالح الإختصاص في ذات العملية سلاح أبيض من 8 كتير، و6 أمقاص و 2 سيوف حادين.
هذا فضلا عن العثور على مبالغ مالية مزورة من فئة 1000 دج عملة جزائرية مزورة تصل الى 3000 دج ،كما تم حجز مبلغ مالي مقدر بـ 236070.00 كعائدات بيع سلع محظورة سابقة.
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تمكنت الفرقة المتعددة المهام للجمارك برقان، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بأدرار، بالتنسيق مع المصالح الأمنية، من حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية، وفي عمليات متفرقة.
وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، فقد جاءت هذه العمليات، في سياق المجهودات المتواصلة لمصالح الجمارك الجزائرية. المبذولة في إطار مكافحة ظاهرة تهريب المواد الغذائية المدعمة والوقود.
كما تم خلال هذه العمليات من القيام بحجز البضائع الآتية: 62544 علبة حليب، و617 كيس من السكر بوزن إجمالي 15425كلغ.
بالإضافة إلى حجز 202 كيس من مادة الفرينة بوزن إجمالي 10100 كلغ، و90 علبة عجائن بوزن إجمالي900 كلغ.
كما تم حجز 54 كيس من مادة السميد بوزن إجمالي 1350 كلغ، و5800 لتر من المازوت، و70 كيس من الفحم. بالإضافة إلى رزم من الملابس والاحذية المستعملة.