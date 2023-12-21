بجاية: الدرك يحجز 4 قنطار من سمك “الدوراد” الفاسد بسوق الإثنين

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من حجز 396 كلغ من السمك نوع دوراد غير صالح للإستهلاك البشري ببلدية سوق الاثنين ولاية بجاية.

تعود حيثيات القضية أثناء قيام أفراد فصيلة أمن الطرقات للدرك الوطني بملبو بخدمة سد على مستوى الطريق الوطني رقم 09. الرابط بين ولايتي بجاية وسطيف بالضبط بالمكان المسمى لوطا بلدية سوق الإثنين. قاموا بتوقيف شاحنة تبريد نوع كيا تحمل ترقيم ولاية تيزي وزو. مقتادة من طرف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، ينحدر من ولاية تيزي وزو.

وبعد تفتيش شاحنة التبريد تم العثور بصندوقها الخلفي على 33 صندوق معبأ بالسمك نوع دوراد بوزن إجمالي يقدر بـ 396 كلغ. بعد الإستفسار مع السائق عن الوثائق التي تسمح له بممارسة هذا النشاط أكد انه لا يحوز على أي وثيقة ليتم توقيفه وإقتياده إلى مقر فصيلة لمواصلة التحقيق.

كما تم تسخير الطبيب البيطري من أجل معاينة البضاعة وفحصها. الذي أكد أن السلعة غير صالحة للإستهلاك البشري. تم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع إتلاف البضاعة وردمها.