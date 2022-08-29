بجاية: الدرك يحجز 5 قناطير من اللّحوم البيضاء فاسدة بواد غير

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من حجز 5 قناطير من اللّحوم البيضاء ( دجاج) غير صالحة للإستهلاك البشري بقرية إيباشرن ببلدية واد غير ولاية بجاية.

تعود حيثيات القضية، أثناء قيام الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد غير، بنقطة مراقبة على الطريق الوطني رقم 12، الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو، بالضبط بقرية إيباشرن بلدية واد غير، تم توقيف شاحنة ثلاجة نوع كيا، سائقها يبلغ من العمر 28 سنة ينحدر من ولاية بجاية، وبعد مراقبة الوثائق الإدارية والأجهزة الخاصة بالشاحنة وتفتيش صندوقها الخلفي، عثر بداخله على 05 قناطير من اللّحوم البيضاء الغير الصالحة للإستهلاك البشري، ليتم توقيفه وإقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. تم إنجاز ملف في القضية بالتنسيق مع أعوان مكتب البيئة والنظافة لبلدية واد غير تم حجز وإتلاف كمية الدجاج المحجوز.