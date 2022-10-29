بجاية: الدرك يحجز 8 قناطير من الدجاج الفاسدة في مخزن بأوزلاقن

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من حجز أزيد من 08 قناطير من الدجاج الفاسد غير صالح للإستهلاك البشري.

تعود وقائع القضية إثر معلومات واردة لأفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية. مفادها قيام شخص يبلغ من العمر 41 سنة ينحدر من ولاية بجاية.

وبإستغلال مرآب بقرية شيخون بلدية أوزلاقن ولاية بجاية، من أجل تخزين اللحوم البيضاء والحمراء. على الفور تم التنقل عين المكان أين تم العثور على المتورط هناك يقوم بتفريغ شاحنة نوع كيا كانت معبأة بالدجاج. لوضعها داخل غرفة التبريد والتي كانت تحتوي أيضا على رؤوس وأحشاء بقر موجودة ومرمية داخل براميل بلاستيكية تنبعث منهم رائحة.

وبعد الاستفسار مع صاحبها أكد بأنها ملك له وأنه لا يحوز علي الوثائق الادارية الخاصة بهذا النشاط. بعد التنسيق مع أعوان قمع الغش لمديرية التجارة وطبيب بيطري تابع للمصالح الفلاحية لولاية بجاية. تبين بأن الدجاج فاسد وغير قابل للإستهلاك. تم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع إتلاف السلع المحجوزة.