بجاية..الدرك يحجز 820 قنطار من الفرينة المدعمة والنخالة بتزمالت وبني منصور
حجز أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية 525 قنطار من مادة الفرينة المدعمة و295 قنطار من مادة SSSF (النخالة).
بالإضافة إلى آلتين كبيرتي الحجم تستعملان لخلط الفرينة مع المواد المضافة لإستغلالها كأعلاف للمواشي والدواجن.
وجاءت هذه العملية بعد مداهمة إستهدفت 4 مخازن مع حجز ماكينتين لخياطة الأكياس بعد الخلط الفرينة ببلديتي تازمالت وبني منصور ولاية بجاية.
وتعود وقائع القضية إثر معلومات واردة لأفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، مفادها وجود 04 مخازن ببلديتي تازمالت وبني منصور تقوم بتخزين مادة الفرينة المدعمة قصد تحويلها بعد خلطها إلى علف المواشي والدواجن.
وبعد إستيفاء جميع إجراءات القانونية تم مداهمة هذه المخازن، مع إشراك مصالح مديرية التجارة في العملية أين تم العثورعلى 525 قنطار من مادة الفرينة المدعمة.
وكذا 295 قنطار من مادة SSSF ، بالإضافة إلى آلتين كبيرتي الحجم تستعملان لخلط الفرينة مع المواد المضافة لإستغلالها كأيتعلاف للمواشي والدواجن مع حجز ماكنتين لخياطة الأكياس بعد الخلط الفرينة والمواد المضافة.
ليتم ملئها في أكياس ومن تم خياطتها كي لا تلفت الإنتباه للمصالح الأمنية خلال مراقبة عند التنقلات.
كما تم حجز كمية من الأكياس الفارغة لملأها بالخليط الذي يوجه لأعلاف المواشي، من خلال التحقيق تبيّن أن إحدى المخازن غير مصرح به.
وليس لديه سجل تجاري يتم إستغلاله قصد تخزين فيه مادة الفرينة المدعمة والمواد التي تضاف إليها لتحويلها من مادة مدعمة موجهة لإستهلاك البشري إلى مادة تباع بأثمان باهظة تستغل كأعلاف للمواشي.
أين تم حجز عيني للبضاعة وكل ما هو موجود داخل المخازن، مع تشميعه مع رفع عدة مخالفات ضد صاحبي المخازن. و تم إنجاز ملف في القضية مع حجز عيني للبضاعة و كل ما هو موجود داخل المخزن مع تشميعه.
طالع أيضا:
حجزت عناصر فرقة البحث والتدخل (BRI)، بأمن بجاية جماعة إجرامية متكونة من أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و 32سنة.
والدين يروجون المؤثرات العقلية ببجاية، وتعود تفاصيل العملية بعد ورود معلومات عن محاولة جماعة إجرامية منظمة.
والتي قامت بإدخال كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من إحدى الولايات الجنوبية وترويجها بمدينة بجاية و ضواحيها.
وعلى إثرها تم تكثيف الأبحاث مع إعداد خطة محكمة والتي أفضت إلى تحديد هوية هذه الجماعة الإجرامية وتوقيف المشتبه فيهم.
وذلك على متن مركبة تجارية من نوع رونو ماستر على مستوى الطريق الوطني رقم 09 بمدينة درقينة.
وبعد التفتيش الدقيق للمركبة تم ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.
حيث تقدر بـ 5760 قرص مهلوس من دواء “بريغابلين “على مهرب من دولة أجنبية.
كما تم حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ 46000 دج، و مبلغ آخر من العملة الأجنبية الأورو.
كما تم انجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية جناية حيازة المؤثرات العقلية بغرض الإتجار من قبل جماعة إجرامية منظمة.
وجنحة تهريب مواد صيدلانية، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حقهم أمر إيداع.
طالع أيضا: بجاية.. إختفاء طالبة جامعية ببلدية أيث الرزين
أفادت عائلة دحماني القاطنة ببلدية أيث الرزين أقصى جنوب ولاية بجاية عن إختفاء إبنتهم المسماة”جزيرة” البالغة من العمر 26 سنة.
و هي طالبة جامعية. إختفت عن الأنظار منذ السبت 22 من هذا الشهر جانفي 2022 ولم يظهر عليها أي خبر الى غاية كتابة هذا المقال.
وتناشد عائلة الفتاة المفقودة كل شخص صادف أو شاهد هذه الفتاة بصورتها المرفقة أو لديه معلومات عنها الاتصال بالعائلتها ببلدية أيث الرزين.
أو الإتصال بالرقم الأخضر للدرك الوطني 1055 أو الشرطة 1548 علما أن عائلة المفقودة تتجتاز أبام و فترات صعبة جراء إختفاء مفاحيء لإبنتهم.
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور“
كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها