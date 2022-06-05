بجاية..الدرك يحجز 820 قنطار من الفرينة المدعمة والنخالة بتزمالت وبني منصور

حجز أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية 525 قنطار من مادة الفرينة المدعمة و295 قنطار من مادة SSSF (النخالة).

بالإضافة إلى آلتين كبيرتي الحجم تستعملان لخلط الفرينة مع المواد المضافة لإستغلالها كأعلاف للمواشي والدواجن.

وجاءت هذه العملية بعد مداهمة إستهدفت 4 مخازن مع حجز ماكينتين لخياطة الأكياس بعد الخلط الفرينة ببلديتي تازمالت وبني منصور ولاية بجاية.

وتعود وقائع القضية إثر معلومات واردة لأفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، مفادها وجود 04 مخازن ببلديتي تازمالت وبني منصور تقوم بتخزين مادة الفرينة المدعمة قصد تحويلها بعد خلطها إلى علف المواشي والدواجن.

وبعد إستيفاء جميع إجراءات القانونية تم مداهمة هذه المخازن، مع إشراك مصالح مديرية التجارة في العملية أين تم العثورعلى 525 قنطار من مادة الفرينة المدعمة.

وكذا 295 قنطار من مادة SSSF ، بالإضافة إلى آلتين كبيرتي الحجم تستعملان لخلط الفرينة مع المواد المضافة لإستغلالها كأيتعلاف للمواشي والدواجن مع حجز ماكنتين لخياطة الأكياس بعد الخلط الفرينة والمواد المضافة.

ليتم ملئها في أكياس ومن تم خياطتها كي لا تلفت الإنتباه للمصالح الأمنية خلال مراقبة عند التنقلات.

كما تم حجز كمية من الأكياس الفارغة لملأها بالخليط الذي يوجه لأعلاف المواشي، من خلال التحقيق تبيّن أن إحدى المخازن غير مصرح به.

وليس لديه سجل تجاري يتم إستغلاله قصد تخزين فيه مادة الفرينة المدعمة والمواد التي تضاف إليها لتحويلها من مادة مدعمة موجهة لإستهلاك البشري إلى مادة تباع بأثمان باهظة تستغل كأعلاف للمواشي.

أين تم حجز عيني للبضاعة وكل ما هو موجود داخل المخازن، مع تشميعه مع رفع عدة مخالفات ضد صاحبي المخازن. و تم إنجاز ملف في القضية مع حجز عيني للبضاعة و كل ما هو موجود داخل المخزن مع تشميعه.

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