بجاية: الدرك يداهم محل سري لألعاب القمار بأميزور

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من توقيف 7 أشخاص من أجل فتح محل ألعاب الحظ “القمار” دون رخصة. وكذا ترويج أوراق اليناصيب غير المصرح بها ببلدية أميزور ولاية بجاية.

تعود وقائع القضية إلى اليوم الخامس من شهر رمضان الحالي إثر معلومات واردة إلى أفرد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأميزور. مفادها وجود محل غير مرخص لألعاب الحظ وترويج أوراق اليناصيب والقمار بقرية شلحاب بلدية أميزور ولاية بجاية.

وعلى إثر ذلك بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم مداهمة المحل. حيث تم ضبط صاحب المحل البالغ من العمر 41 سنة الذي ينحدر من ولاية بجاية. كما تم حجز أوراق اليناصيب قريصات خشبية، طاولات مخصصة للعب وكراسي، كنانيش خاصة بالقمار معدل الصوت ولواحقه. كما تم حجز مبلغ مالي من عائدات ألعاب الحظ على إثر ذالك تم توقيف المعنيين وإقتيادهم إلى مقر الفرقة لإستكمال التحقيق. ليتم إنجاز ملف في القضية وسيتم إرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع حجز العتاد.