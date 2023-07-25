بجاية: الدرك يدعو عائلات الضحايا إلى التعرف على هويات الجثث

دعت قيادة الدرك الوطني عائلات ضحايا الحرائق ببجاية إلى التقدم إلى أقرب مجموعة إقليمية من أجل تسهيل التعرف على هويات الجثث.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، فإنه وعلى إثر الحرائق المهولة التي أصابت العديد من ولايات الوطن. خاصة تلك التي مست ولاية بجاية وأسفرت عن العديد من الوفيات. تدعو قيادة الدرك الوطني عائلات الضحايا التوجه إلى أقرب فرقة للدرك الوطني. خاصة الفرقة الإقليمية للدرك الوطني “بتوجةـ بجاية”. أين سجلت أعلى نسبة من الوفيات أو الإتجاه مباشرة إلى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من أجل تسهيل التعرف على هوية أصحاب الجثث.