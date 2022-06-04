بجاية.. الدرك يسترجع سيارة مسروقة تخلى عنها اللصوص بغابة بوخليفة

استرجع أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، سيارة مسروقة من نوع سيمبول في ظرف قياسي مع توقيف شخص ببلدية بوخليفة.

وتعود وقائع القضية إثر تقدم شخص يبلغ من العمر 26 سنة ينحدر من ولاية المدية قصد رفع شكوى من أجل سرقة سيارته من نوع سيمبول سوداء اللّون بجميع وثائقها بشاطئ البحر أشرشور بلدية بوخليفة .

وبعد تكثيف التحريات وتنشيط عنصر الإستعلامات بغية الوصول إلى الفاعلين.

وبناء على معلومات واردة إلى عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيشي عن مكان تواجد السيارة.

ليتم العثور عليها بالمكان المسمى الجابية بالضبط مقابل القرية السياحية كابريتور بالغابة وسط الأحراش.

كما تم توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة ينحدر من ولاية بجاية المتهم الرئيس في عملية السرقة رفقة شريكه والذي يوجد في حالة حرب.

ليتم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع تقديم الفاعلين فور الإنتهاء من التحقيق وكذا تسليم السيارة إلى مالكها.