بجاية.. الدرك يسترجع سيارة ويوقف سارقها بتزمالت

استرجع أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، سيارة مسروقة في وقت وجيز مع توقيف سارقها ببلدية تازمالت ولاية بجاية.

وبناء على معلومات واردة إلى أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بتازمالت مفادها قيام شخص بسرقة سيارة نوع ستروان ساكسو بيضاء اللون ملك لشخص يبلغ من العمر 49 سنة ينحدر من ولاية بجاية.

وقام الضحية بركن سيارته أمام المنزل وترك المحرك مشغول لينتهز الجاني الفرصة و قام بسرقة سيارته.

وعلى إثر هذه المعلومة تم تكثيف وتنشيط عنصر الإستعلامات ، حيث تم تحديد مكان توجه الجاني بالسيارة المسروقة حيث سلك الطريق البلدي رقم 11 بإتجاه بلدية بوجليل ولاية بجاية.

ليتم وضع خطة محكمة وغلق جميع المنافذ والمسالك التي يمكن ان يسلكها الجاني أسفرت العملية على توقيفه.

ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 34 سنة ينحدر من ولاية بجاية و إسترجاع السيارة المسروقة في ظرف وجيز على إثر ذلك تم إقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

ليتم إنجاز ملف في القضية وسيتم تقديم الجاني أمام الجهات القضائية المختصة.