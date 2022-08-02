بجاية: الدرك يسترجع فتاة قاصر في ظرف وجيز و يسلمها لأهلها بالبويرة

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، في ظرف قياسي من إسترجاع فتاة قاصر بمحطة نقل المسافرين لولاية بجاية.

تعود حيثيات القضية أثناء تلقى مركز العمليات بمقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية. نشرة بحث من طرف نظيرتها المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبويرة. عن فتاة قاصر تبلغ من العمر 13 سنة تنحدر من بلدية الشرفة ولاية البويرة.

على إثر ذلك تم نشر وتوزيع الأبحاث على جميع الوحدات التابعة للمجموعة في نفس اليوم في حدود الساعة الخامسة 17:00 مساءً. تقدمت إلى مقر فرقة الأحداث للدرك الوطني ببجاية والدة القاصر البالغة من العمر 49 سنة، الساكنة ببلدية الشرفة ولاية البويرة. للتبليغ عن مغادرة إبنتها للبيت العائلي وتوجهت من مدينة الشرفة إلى بجاية. على إثرها تم تنشيط عنصر الإستعلامات لبحث عن الفتاة القاصر، من طرف أفراد وحدات المجموعة، رفقة فرقة الأبحاث للدرك الوطني ببجاية.

وبعد التكثيف والتحري تلقيا معلومات عن تواجد مكان الفتاة، أين تم تشكيل دورية من طرف فرقة الأبحاث للدرك الوطني ببجاية. أين عثروا عليها بمحطة لنقل المسافرين لولاية بجاية، ليتم إقتيادها إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. تم إنجاز ملف في القضية مع إرساله إلى للسلطات المختصة مع تسليم الفتاة لوالدتها.