بجاية: الدرك يسترجع 3 سيارات مسروقة بمالبو تيشي وسوق الإثنين

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من استرجاع 3 سيارات مسروقة في قضايا منفصلة.

تعود وقائع القضية الأولى إلى تقدم الضحية البالغ من العمر 29 سنة ينحدر من ولاية سطيف إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمالبو من أجل رفع شكوى ضد مجهول من أجل سرقة سيارته نوع كومبيس ، الضحية أكد في تصريحاته بأن السيارة المسروقة كانت مركونة بمنطقة الأجراف بلدية مالبو ولاية بجاية.

على إثر ذلك وبعد إتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتنشيط عنصر الإستعلامات تم استرجاع السيارة السالفة الذكر و التي تم العثور عليها بمدخل بلدية واد غير ليتم تسليمها لمالكها. القضية الثانية أين تقدم الضحية البالغ من العمر 30 سنة ينحدر من ولاية سطيف إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسوق الإثنين من أجل رفع شكوى ضد مجهول من أجل سرقة سيارته نوع سيات ليون الضحية أكد في تصريحاته بأن السيارة المسروقة كانت مركونة بشاطئ سوق الإثنين ولاية بجاية، على إثر ذلك تم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتنشيط عنصر الإستعلامات ليتم استرجاع السيارة السالفة الذكر في ظرف وجيز و التي كانت مركونة قرب إحدى العمارات بالمدينة الجديدة إغزر أوزاريف بولاية بجاية ليتم تسليمها لمالكها. وقائع القضية الثالثة على شكوى تقدم بها ضحية البالغ من العمر 32 سنة ينحدر من ولاية سوق أهراس إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيشي من أجل رفع شكوى ضد مجهول من أجل سرقة سيارته نوع إيبيزا .

الضحية أكد في تصريحاته بأن السيارة المسروقة كانت مركونة بمحاذاة فندق فيلاديست بلدية تيشي ولاية بجاية على إثر ذلك بعد إتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتنشيط عنصر الإستعلامات تم استرجاع السيارة السالفة الذكر في ظرف وجيز و التي تم توقيفها بالطريق الوطني رقم 09 الرابط بين ولاية بجاية وسطيف ليتم تسليمها لمالكها. تم إنجاز ملف في القضايا الثلاث وسيتم إرسالهم إلى الجهات القضائية المختصة.