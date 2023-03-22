بجاية: الدرك يضع حدا لنشاط مذبح سري ويحجز 20 قنطار من الدجاج الفاسد

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من وضع حد لنشاط مذبح غير شرعي وحجز أزيد من (20) قنطار من اللّحوم البيضاء (دجاج مذبوح غير منزوع الأحشاء) ببلدية بوخليفة ولاية بجاية.

تعود وقائع القضية، إثر معلومات واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتشي ، مفادها وجود مذبح غير شرعي بقرية الأربعاء بلدية بوخليفة ولاية بجاية على إثر هاته المعلومة وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم وضع خطة محكمة ومداهمة المكان.

أين تم ضبط ومعاينة وجود مذبح غير شرعي خاص بشخص يبلغ من العمر 26 سنة، ينحدر من ولاية بجاية ، به دجاج مذبوح موضوع بأحواض مائية تقدر كمية الدجاج بـــ20 قنطار . بالتنسيق مع مصالح التجارة.

ومكتب البيئة والصحة، تبين أنه فاسد وغير قابل للإستهلااك البشري، ومواصلة للتحقيق مع صاحب المذبح تبين أنه لا يحوز على أية وثيقة تسمح له بممارسة هذا النشاط.

حيث رفعت ضده المخالفات التالية، الذبح غير الشرعي في مذبح غير معتمد من طرف المصالح الولائية البيطرية، ممارسة نشاط تجاري قار دون التسجيل في السجل التجاري، عرض لحوم للبيع دون دمغ ، عدم إحترام شروط النظافة والنظافة الصحية، عدم إمتلاك شهادة الإعتماد الصحي.

تم إنجاز ملف في القضية وسيتم تقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة مع إتلاف البضاعة المحجوزة.