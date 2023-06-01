بجاية: الدرك يطيح بشبكة إجرامية تحترف سرقة زوار الحظيرة الوطنية قورايا 

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في السرقة متكونة من 4 أشخاص ببلدية بجاية.

تعود وقائع القضية إثر تقدم إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية أربعة 4 ضحايا تتراوح أعمارهم مابين 27 إلى 65 سنة. ينحدرون من ولاية بجاية لرفع شكوى ضد مجهولين من أجل التحطيم العمدي لمركباتهم وسرقة مستلزمات ومعدات من داخلها من بينها هواتف نقالة ومبالغ مالية إضافة الى وثائق إداريةسلسلة من المعدن الأصفر ….الخ ).

الضحايا أكدوا أنهم يتوجهون إلى الحضيرة الوطنية لقورايا من أجل السياحة والتنـزه وممارسة الرياضة. ويقومون بركن مركباتهم بمحاذاة الطريق أو الحضائر المرخصة وعند عودتهم لمركباتهم يلاحظون تحطيم زجاج أحد النوافذ وبعد تفقدهم لمستلزماتهم ومعداتهم لاحظوا إحتفائها.

على إثرها وبعد إتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتنشيط عنصر الإستعلامات، تم تحديد هوية أحد عناصر هاته الشبكة ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 22 سنة ينحدر من ولاية بجاية. أين تم وضع خطة محكمة والتنقل إلى عين المكان.

حيث أسفرت العملية على توقيفه وإقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة. التحقيق و إستغلالا له تم تحديد هوية عناصر الشبكة الآخرين وهم ثلاث تتراوح أعمارهم مابين 24 و31سنة، ينحدرون من ولاية بجاية من بينهم حارس بموقف بالحضيرة الوطنية بقورايا أين تم توقيف إثنين والثالث في حالة فرار. تم إنجاز ملف في القضية وتقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة. حيث تم إيداعهم الحبس بمؤسسة الوقاية و إعادة التربية بواد غير.