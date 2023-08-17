بجاية: الدرك يطيح بشبكة ترويج المهلوسات ويحجز 4183 كبسولة بريغابالين بأوقاس

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 3 أشخاص تقوم بالمتاجرة بالأقراص المهلوسة نوع بريغابالين 300 ملغ ببجاية.

تعود وقائع القضية، إثر معلومات واردة لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأوقاس، مفادها محاولة قيام شبكة إجرامية بترويج كمية من الأقراص المهلوسة نوع بريغابالين، على متن سيارة سياحية.

على إثر ذلك تنشيط عنصر الإستعلامات مع وضع نقاط مراقبة، ليتم توقيف سيارة نوع رونو ميغان بالمكان المسمى قرية أزمور بلدية أوقاس بالطريق الوطني رقم 09 الرابط بين ولايتي سطيف وبجاية على متنها 3 أشخاص، يبلغون من العمر بين 28 و54 سنة ينحدرون من ولايات بجاية، برج بوعريريج وباتنة.

بعد القيام بمراقبة الوثائق الإدارية للسيارة وتفتيش الدقيق للركاب، تم العثور على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة والمقدرة بـ 4183 كبسولة نوع بريغابالين، على إثر ذلك تم توقيف السيارة الأشخاص وإقتيادهم لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق معهم. العملية أسفرت عن حجز 4183 قرص مهلوس نوع بريغابالين، 3 أشخاص، سيارة نوع رونو ميغان، سكين بغمده من حجم كبير (40 سم)، بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات ترويج الأقراص.

تم إنجاز ملف قضائي مع تقديم الأطراف أمام السيّد وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية.