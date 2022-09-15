بجاية.. الدرك يطيح بشخصين يحترفان تجارة مهلوسات “بريغابالين” بالقرية السياحية “الساكت”

وضع أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، حدا لشبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالأقراص المهلوسة متكونة من شخصين كما تم حجز 105 قرص مهلوس نوع بريغابالين.

وذلك على إثر معلومات واردة لأفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية مفادها وجود شبكة إجرامية مختصة بالمتاجرة بالأقراص المهلوسة تنشط على مستوى القرية السياحية الساكت ولاية بجاية.

وعلى إثرها تم تنشيط عنصر الاستعلامات وترصد تحركات الشبكة، بعد إتخاذ جميع الإجراءات القانونية و وضع خطة محكمة.

ليتم توقيف شخصين يبلغان من العمر مابين 27 و57 سنة، ينحدران من ولاية باتنة، وبجاية وبحوزتهما 105 قرص مهلوس نوع بيرغابالين.

كما تم إقتيادهما لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق، وإنجاز ملف قضائي في القضية و تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة