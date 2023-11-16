بجاية: الدرك يطيح بعصابة تحترف سرقة الكوابل النحاسية بسيدي عيش

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية. من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة الكوابل النحاسية متكونة من توقيف 03 أشخاص. مع حجز كمية معتبرة من الكوابل النحاسية.

تعود حيثيات القضية على أثر معلومات واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عيش. مفادها قيام أشخاص يقومون بقطع وسرقة الكوابل النحاسية بقرية سمعون بلدية شميني بعد تأكيد المعلومة. وبالتنسيق مع الجهات القضائية تم وضع تشكيل ثابت ومتحرك عبر الطريق الوطني رقم 26. من أجل توقيف المشتبه فيهم. أين أسفرت العملية إلى توقيف 03 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 20 و33 سنة ينحدرون من ولاية بجاية.

كما تم حجز قنطار و10 كلغ من الكوابل النحاسية، مركبة تجارية. مبلغ مالي قدره 08 ملايين سنتيم من عائدات البيع. بالإضافة كذلك إلى أسلحة بيضاء ميزان إلكتروني و تقليدي. مقص كبير ومنشار حديدي بالإضافة إلى 03 هواتف نقالة. بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم، وسيتم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي عيش