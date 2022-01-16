بجاية: الدرك يطيح بعصابة مختصة في سرقة قارورات غاز البوتان بأوقاس

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من وضع حد لشبكة إجرامية متكونة من 3 أشخاص، يمتهنان السرقة ببلدية أوقاس والبلديات المجاورة لها. جاء ذلك تبعاً للتحقيق المفتوح من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأوقاس، من أجل سرقة 27 قارورة غاز البوتان ببلدية أوقاس من طرف مجهولين.

بعد تكثيف عنصر الإستعلامات، وردت معلومات إلى الفرقة المحققة مفادها وجود أشخاص المشتبه فيهم في قضية السرقة يتجولون في وسط مدينة أوقاس، على الفور تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، أين تم توقيف 3 أشخاص، يبلغون من العمر 21، 28 و43 سنة على التوالي، ينحدرون من بلدية أوقاس ولاية بجاية، أين تم اقتيادهم إلى مقر الفرقة. بعد التحقيق مع المعنيين، تبين بأنهما محل عدة سرقات ببلدتي أوقاس وتيزي نبربر، تبعاً للقضيتين متفرقتين بتاريخ 04/01/2022 (سرقة قارورتين (02) وسرقة 03 قارورات)، وقضية بتاريخ 12/01/2022 (سرقة قارورتين (02) أي بمجموع سرقة 34 قارورة غاز بوتان . و تم إنجاز ملف في القضية وسيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية.