بجاية: الدرك يطيح بمروّج المهلوسات في القرية السياحية “كابري تور”

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من توقيف شخص وحجز 46 قرص مهلوس نوع بريغابالين. بالقرية السياحية كابري تور بلدية بوخليفة ولاية بجاية.

تعود وقائع القضية إثر معلومات واردة لأفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية. مفادها وجود شخص يقوم بالمتاجرة بالأقراص المهلوسة بالقرية السياحية كابريتور بلدية بوخليفة ولاية بجاية. على إثرها تم تنشيط عنصر الإستعلامات حيث تم تحديد مكان تواجده.

ليتم وضع خطة محكمة أسفرت العملية على توقيفه وحجز 46 قرص مهلوس نوع بريغابالين. ليتم إقتياده إلى مقر الفرقة من أجل مواصلة التحقيق. وتم إنجاز ملف في القضية وتقديم المشتبه فيه أمام السلطات القضائية.

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