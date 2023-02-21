بجاية: الدرك يفكّك شبكة تُزوّر أختام الدولة والإدارات العمومية

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من توقيف شبكة مختصة في تزوير أختام الدولة والإدارات العمومية.

تعود وقائع القضية إثر معلومات واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، مفادها قيام شخصين يبلغان من العمر 25 و30 سنة. ينحدران من ولاية بجاية بتقليد أختام رسمية للدولة والإدارات العمومية.

وعلى إثر ذلك تم تنشيط عنصر الاستعلامات ووضع خطة محكمة، أسفرت على توقيف عناصر الشبكة واقتيادهما لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق. العملية أسفرت على توقيف شخصين حجز عتاد إعلام آلي. طابعة الكترونية، هواتف نقالة. بالإضافة كذلك حوامل مغناطيسية بالإضافة إلى أختام مقلّدة لإدارات عمومية ومواد تستخدم في صناعة الأختام. تم إنجاز ملف في القضية وسيتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.