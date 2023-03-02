بجاية: الدرك يكشف مذبح سري ويحجز كمية من اللحوم الحمراء بأميزور

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من وضع حد لنشاط مذبح غير شرعي وحجز أزيد من 140 كلغ من اللّحوم الحمراء (ذبيحة بقرة وأحشائها) ببلدية أميزور ولاية بجاية.

تعود وقائع القضية، إثر معلومات واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأميزور. مفادها وجود شخص يقوم بإستغلال إسطبل بالمنطقة الصناعية بلدية أميزور من أجل تربية الأبقار. ويوجد بداخله مذبح غير شرعي يستغله لذبح الأبقار وبيعه بطريقة غير شرعية. على إثرها تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان.، بالوصول تم معاينة الإسطبل. كما تبين أن بداخله منشأة لذبح الأبقار. حيث تم العثور على ذبيحة بقرة وبجانبها الأحشاء التابعة لها.

كما تم معاينة وجود ختم خاص بالبيطري على الذبيحة مع وجود اسفنجة بها مداد ذو لون أزرق، بعد الإستفسار مع صاحب المذبح البالغ من العمر 35 سنة، المنحدر من ولاية بجاية. عن الوثائق الخاصة بالمنشأة ووجود الختم بحوزته أكد أنه لا يحوز على أي وثيقة تسمح له بممارسة هذا النشاط،

أكد أيضا أنه هو من قام بتقليد الختم من أجل استعماله عند ذبح الأبقار وتوجيهها للمستهلك، ليتم توقيفه وإقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق، بعد التنسيق مع الطبيب البيطري التابع لمصالح بلدية أميزور، تبين أنها بقرة أنثى ويمنع ذبحها وعرضها للبيع و غير صالحة للإستهلاك البشري تم إنجاز ملف في القضية و إرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع إتلاف الذبيحة المحجوزة وأحشائها.

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