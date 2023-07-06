بجاية: الدرك يوقف أفراد شبكة يزرعون الرعب بسكان أحياء واد غير

بناءً على معلومات واردة لعناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد غير مفادها تواجد المشتبه فيهما على مستوى قرية العزيب .

ويتعلق الأمر بشخصان يبلغان من العمر 21 و27 سنة ينحدران بلدية واد غير ولاية بجاية. إستغلالاً للمعلومة تم تشكيل دورية من أفراد الفرقة والتنقل إلى عين المكان، مع إتخاذ جميع الإجراءات القانونية، أين تم تطويق المكان و محاصرة أفراد العصابة، أين تمت مداهمتهما و توقيف المعنيين في عين المكان وإقتيادهما إلى مقر الفرقة المحلية بواد غير من أجل مواصلة التحقيق. تم إنجاز ملف في القضية مع تقديم الأطراف أمام السيّد وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية.