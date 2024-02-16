بجاية: الدرك يوقف سائقا متهورا قام بمناورات خطيرة بالطريق الوطني 9

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من تحديد هوية سائق السيارة الذي قام بمناورة في الطريق الرابط بين ولايتي سطيف وبجاية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بعد تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيه سائق سيارة. يقوم بمناورات وتجاوزات خطيرة على الخط المتواصل. على مستوى الطريق الوطني رقم 09 الرابط بين ولايتي سطيف وبجاية. مما إنجر عنه تعريض حياة الغير للخطر مع إمكانية وقوع حادث مرور خطير. كون هناك سيارات تسير في الإتجاه المعاكس وبفضل الإستغلال الأمثل لمقاطع الفيديو ورقم تسجيل المركبة.

وتمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من تحديد هوية سائق السيارة. أين تم إستحضاره وتوقيف سائقها، حيث تم إخضاعه إلى جملة من الإجراءات القانونية. والتي بموجبها تم تحرير ضده جنحة تعريض حياة الغير للخطر وهذا بموجب نص المادة 290 مكرّر من قانون العقوبات. بالإضافة كذلك إلى مخالفة تجاوز الخط المتواصل تم تحرير محضر قضائي ضد المشتبه فيه وتحويله أمام الجهات القضائية المختصة، يبقى دائما الرقم الخضر 1055 وصفحة طريقي عبر تطبيق الفايسبوك في خدمة كافة الموطنين للتبليغ عن أي مخالفة في القانون لضمان التدخل الفوري